Günther, Garg und DRK danken Helfern zum Tag des Ehrenamtes

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Foto: Frank Molter/dpa

Kiel (dpa/lno) – Zum internationalen Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) engagierten Menschen in Schleswig-Holstein gedankt. «Ohne Sie wäre unsere Gesellschaft sehr viel ärmer. Gerade in Corona-Zeiten haben wir gemerkt, dass viele Menschen dazu gekommen sind, die sich zusätzlich ehrenamtlich engagiert haben, die in der Nachbarschaftshilfe unterwegs gewesen sind und anderen Mitmenschen zur Seite gestanden haben», so Günther in einer Videobotschaft.

Auch Sozialminister Heiner Garg (FDP) würdigte das Ehrenamt. «Freiwilliges Engagement macht vieles möglich, was sonst nicht möglich wäre. Mein ganz besonderer Dank – im Namen der gesamten Landesregierung – gilt heute allen, die Eigeninitiative zeigen und sich mit ihren Talenten und Fähigkeiten, ihrer Motivation und ihrer Zeit für ein starkes Gemeinwesen einsetzen, oft über viele Jahre», sagte er. Stellvertretend dankte er der Sängerin Hanne Pries, die seit dem Frühjahr regelmäßig mit Bewohnern einer Senioreneinrichtung in Kiel-Suchsdorf singt.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) machte auf die große Bedeutung von ehrenamtlichem Engagement insbesondere während der Corona-Pandemie aufmerksam. Beispielsweise beim Aufbau der Corona-Impfzentren in den kommenden Wochen ist es laut DRK-Präsident Georg Gorrissen von immensem Wert. «Ohne ehrenamtliche Helfer wird das in der Startphase in vielen Fällen nicht gehen», betonte Gorrissen. In den vergangenen 15 Jahren war das ehrenamtliche Engagement beim DRK seinen Angaben zufolge 2019 auf bundesweit mehr als 443 000 Helfer gestiegen.

Mitteilung zur Videobotschaft von Daniel Günther