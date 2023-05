Landtag streitet über möglichen Nationalpark Ostsee

Kiel (dpa/lno) –

Noch ist ein Nationalpark Ostsee in Schleswig-Holstein nicht mehr als eine politische Möglichkeit. Der Konsultationsprozess mit Beteiligten und Betroffenen beginnt gerade. Im Landtag gab es am Mittwoch aber bereits heftigen Streit über das Thema. Der FDP-Abgeordnete Oliver Kumbartzky zweifelte an, ob der Prozess so ergebnisoffen geführt werde, wie von Schwarz-Grün versichert. «Was gar nicht geht, sind von oben verordnete pauschale Einschränkungen und Verbote», machte er die Position seiner Fraktion deutlich. Er forderte die Befürworter des Nationalparks auf, die Ängste der Menschen ernst zu nehmen.

Für die Grünen-Fraktion verwahrte sich Silke Backsen gegen den Vorwurf, sich bereits festgelegt zu haben. «Wir stehen am Anfang. Wir nehmen die Menschen mit», versicherte sie. Die Abgeordnete appellierte aber auch, der Zustand der Ostsee dürfe uns nicht egal sein, denn dieser sei alarmierend schlecht. Munitionsaltlasten und Überdüngung seien nur zwei der Probleme. Allen sei klar, dass die Probleme nicht mit einem Fingerschnipsen und der Gründung eines Nationalparks gelöst werden könnten.

Auch Cornelia Schmachtenberg (CDU-Fraktion) betonte das offene Ergebnis des Konsultationsprozesses. Es werde mit allen Betroffenen diskutiert. «Das geht nur mit den Menschen und nicht gegen sie.» Sandra Redmann sagte, die SPD-Fraktion werde nur zustimmen, wenn auch die Region einverstanden sei. «Wir begleiten den Prozess positiv.»

Die SSW-Fraktion wolle nicht in den gerade begonnenen Prozess reingrätschen, sondern ihn fördern. Das koste Zeit, sei aber notwendig. Aus seiner Sicht könnte ein Nationalpark helfen und auch ein touristischer Faktor sein. Er verwies aber auch auf die berechtigten Interessen zum Beispiel der handwerklichen Fischerei.

Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) machte klar, wie schlecht es um die Ostsee steht: «Die ökologischen Probleme sind von Menschen gemacht und sie müssen von Menschen gelöst werden. Wir müssen sie retten.» Nährstoffeinträge müssten reduziert und Munitionsaltlasten geborgen werden. «Wir brauchen Ruheräume, wo Natur Natur sein kann.» Goldschmidt zog auch den Vergleich zum anfangs hoch umstrittenen Nationalpark Wattenmeer. Heute liege die Zustimmung bei 95 Prozent. An der Ostsee werde vor einer Entscheidung mit allen gesprochen. Er appellierte an die Beteiligten, keine Unsicherheiten zu schüren. «Zur Ergebnisoffenheit gehört auch, dass etwas anderes dabei herauskommen kann als ein Nationalpark», versicherte der Minister.