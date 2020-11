Günther: Bund soll Wirtschaftshilfen-Vorschlag korrigieren

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Wolfgang Schmidt/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat den Bund aufgefordert, den Vorschlag für außerordentliche Wirtschaftshilfen in der Corona-Pandemie nachzubessern. Der bisher vom Bund unterbreitete Vorschlag, Hilfen für mittelbar betroffene Unternehmen ausschließlich dann zu gewähren, wenn diese mindestens 80 Prozent Umsatzausfall mit indirekt oder direkt betroffenen Unternehmen zu verzeichnen haben, widerspreche der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern der vergangenen Woche, sagte Günther am Freitag in Kiel. Zu viele Unternehmen fielen hierbei durchs Raster.

Neben den Unternehmen, die zur Schließung verpflichtet seien, müssten auch jene unterstützt werden, die wesentlich von diesen Schließungen betroffen seien. Dies gelte etwa für die Zulieferer von Lebensmitteln oder Getränken für Hotels oder Restaurants. Günther schlug vor, Hilfen für solche mittelbar betroffenen Unternehmen zu gewähren, wenn signifikante Umsatzeinbrüche im Vergleich zum Vorjahresmonat vorlägen. Die Höhe der Hilfe könnte je nach Umsatzeinbruch auch gestaffelt erfolgen.

Günther forderte schnellstmöglich Klarheit über die konkrete Ausgestaltung und den Auszahlungszeitpunkt der außerordentlichen Wirtschaftshilfen. Die von Bund und Ländern gefassten Beschlüsse müssten jetzt schnell umgesetzt werden, damit die Hilfen schnell fließen könnten.

Der Ministerpräsident äußerte sich nach einer Videokonferenz mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), an der im Rahmen der Konferenz Norddeutschland auch die Länderchefs aus Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bremen teilnahmen.