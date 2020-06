Günther auf Informationsbesuch in Timmendorfer Strand

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Timmendorfer Strand (dpa/lno) – Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich am Freitag in Timmendorfer Strand über die aktuelle Lage an der Lübecker Bucht informiert. In Gesprächen mit Bürgermeister Robert Wagner (parteilos), Vertretern der Tourismuswirtschaft und Feriengästen wollte er sich ein Bild über die Situation in der vom Tourismus geprägten Gemeinde machen. Der auch bei Tagesgästen aus dem Hamburger Raum beliebte Ort ist zu Beginn der Hauptreisezeit nach Angaben der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH nahezu ausgebucht. Am Nachmittag wurde Günther im Nachbarort Scharbeutz erwartet.