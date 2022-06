«Günter Zachariasen – Unendlich Jetzt»: Schau ab 19. Juni

Alkersum (dpa/lno) –

Das Museum Kunst der Westküste (MKdW) in Alkersum auf Fähr zeigt vom 19. Juni an bis zum 15. Januar 2023 Werke des Künstlers Günter Zachariasen. Der 1937 auf Sylt geborene Maler fühle sich stark mit dem Land verbunden, ohne dass die Landschaft selbst zum Motiv seiner Gemälde wird, teilte das Museum mit. Er löse sich vom Gegenständlichen. «Seine oft monumentalen Werke sind malerische Abstraktionen und Resultate seiner Erforschung des inneren Ichs.» In den Werken spiele Licht eine zentrale Rolle. Nach Angaben des Museums spendet jedes Bild Ruhe und lädt ein, in eine andere Gedankenwelt einzutauchen. «Zachariasen spricht damit der Malerei eine Qualität zu, die nur sie entfalten kann.»