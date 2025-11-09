Günter steigt zu Freiburgs alleinigem Rekordspieler auf

Freiburg (dpa) –

Ex-Nationalspieler Christian Günter ist nun alleiniger Rekordspieler des SC Freiburg. Der 32 Jahre alte Linksverteidiger gehört in der Partie gegen den FC St. Pauli zur Startelf des badischen Fußball-Bundesligisten und bestreitet damit seinen 441. Pflichtspiel-Einsatz für den Club. Damit überholt Günter Ex-Profi Andreas Zeyer (440), mit dem er bereits beim DFB-Pokalsieg in Düsseldorf gleichgezogen hatte.

Bei Union Berlin und in der Europa League in Nizza war Günter zuletzt nicht zum Einsatz gekommen. Vor heimischem Publikum wurde er nun vor Spielbeginn gewürdigt – und vor dem Anpfiff geehrt.

«Es ist etwas ganz, ganz Spezielles. Es bedeutet mir unheimlich viel», sagte er in einem auf den Video-Leinwänden eingespieltem Interview. Als Dankeschön an die Fans für die jahrelange Unterstützung hatte Günter angekündigt, 5.440 Liter Freigetränke zu spendieren.