Günter Grass-Haus schließt für vier Monate

Lübeck (dpa/lno) –

Das Günter Grass-Haus in Lübeck wird von Anfang Februar kommenden Jahres an für vier Monate geschlossen. Das teilte das Literaturhaus auf seiner Internetseite mit. Voraussichtlich bis zum 2. Juni sollen die Lichtanlage und der Brandschutz des Hauses erneuert werden. Die Lichtanlage sei seit Eröffnung des Hauses 2002 nicht erneuert worden, sagte der Leiter des Hauses, Jörg-Philipp Thomsa, am Freitag. Zuvor hatten die «Lübecker Nachrichten» berichtet.

Statt wie bisher herkömmliche Glühlampen werden in Zukunft LEDs für Helligkeit sorgen. Die Umrüstung habe mehrere Gründe, sagte Thomsa. «Neben einer Kostenersparnis von voraussichtlich mehreren tausend Euro pro Jahr sehen wir auch konservatorische und szenische Vorteile», sagte er.

Zuschuss von knapp 143.000 Euro

Die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien unterstütze die Umrüstung mit einem Zuschuss in Höhe von knapp 143.000 Euro. Das decke die Kosten für die neuen Leuchtmittel und die Planung, sagte Thomsa.

Veranstaltungen des Grass-Hauses an anderen Orten in Lübeck finden nach Angaben Thomsas wie geplant statt. So werde der Schauspieler Charly Hübner am 4. Februar 2025 in der Kulturwerft Gollan aus seiner Hommage an den Schriftsteller Uwe Johnson lesen, sagte der Museumsleiter. Das Grass-Haus soll nach bisherigen Planungen am 3. Juni 2025 wieder eröffnet werden.