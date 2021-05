Güngör als SPD-Fraktionschef in Bremen bestätigt

Der Chef der SPD-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft Mustafa Güngör. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Der Chef der SPD-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft Mustafa Güngör ist mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt worden. Bei den Vorstandswahlen zur Mitte der Legislaturperiode erhielt der 43-Jährige 21 Ja-Stimmen von 22 anwesenden Abgeordneten, wie die SPD-Fraktion am Montag mitteilte. «Ich bin wirklich bewegt von diesem enormen Vertrauensbeweis und der breiten Unterstützung. Das ist ein tolles Signal, mit dem wir geschlossen in die zweite Hälfte der Spielzeit gehen», so Güngör.

In zwei Jahren stehen in Bremen erneut Bürgerschaftswahlen an. Sein Ziel sei, «wieder stärkste Fraktion im Land» zu werden und «mit Andreas Bovenschulte weiterhin den Bürgermeister» zu stellen. Bei der Wahl 2019 wurde die oppositionelle CDU stärkste Kraft und Fraktion im Bundesland Bremen, das von einer rot-grün-roten Koalition regiert wird. Neben Güngör wurde der gesamte SPD-Fraktionsvorstand wiedergewählt.

Pressemitteilung der SPD-Bürgerschaftsfraktion