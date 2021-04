Gültigkeit von AfD-Kandidatenaufstellung unklar

Hannover (dpa/lni) – Die Gültigkeit der Kandidatenaufstellung der niedersächsischen AfD für die Bundestagswahl ist vor dem Hintergrund möglicher Formfehler weiter nicht mit der Landeswahlleitung geklärt. Das teilte AfD-Generalsekretär Nicolas Lehrke am Dienstag der dpa in Hannover mit. «Die Landeswahlleitung hatte hierzu diverse Nachfragen, eine konkrete Aussage über die Zulassungsfähigkeit der Liste hat uns bisher leider jedoch noch nicht erreicht», sagte Lehrke. Knackpunkt ist, dass die Einladung zur Aufstellungsversammlung im Dezember bei 40 der rund 2500 AfD-Mitglieder im Land nicht angekommen ist.

Bereits im Februar, als die Gültigkeit der Aufstellung in Zweifel geriet, wurde hinter den Kulissen ein Kräftemessen zwischen den beiden Lagern in der AfD vermutet. Erst hatte beim Landesparteitag im August Jens Kestner vom rechten Lager der Partei den Landesvorsitz der bisherigen, dem gemäßigten Lager zugerechneten Dana Guth abgerungen. Bei der Aufstellungsversammlung verkehrte sich die Situation: Die Kandidaten des Landesvorstandes, vor allem Kestner und der frühere Vorsitzende Armin-Paul Hampel, unterlagen mit ihren Bewerbungen. Zum Spitzenkandidaten der niedersächsischen AfD für die Bundestagswahl wurde Ex-Bundeswehrgeneral Joachim Wundrak gewählt.

Nach Informationen des Politik-Journals «Rundblick» planen Gegner nun möglicherweise den Sturz des Landesvorstandes. Demnach will der Vorstand einen Sonderparteitag einberufen, der am 15. Mai in Braunschweig stattfinden soll. Dabei stehe offenbar eine Machtprobe bevor. Gegner des Landesvorstandes hätten bereits gegen einzelne Mitglieder des Vorstandes Abwahlanträge eingereicht. Möglicherweise werde auch noch gegen Kestner selbst ein Abwahlantrag eingereicht.

Auch die andere Seite muss nach den «Rundblick»-Recherchen bei diesem Sonderparteitag mit Gegenwind rechnen. In der AfD kursierten Überlegungen, der Parteitag könne vom Landesvorstand eine erneute Einladung zu einer Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl verlangen. Misstrauen mache sich breit, einige AfD-Mitglieder würden mit Verzögerungstaktiken arbeiten. Wie Gehrke der dpa sagte, mache der AfD die Frist bis zur letztmöglichen Abgabe der Kandidatenliste im Juli Sorge, «zumal die Suche und Anmietung einer hierfür geeigneten Räumlichkeit in der Vergangenheit durchaus schon Monate gedauert hat».

