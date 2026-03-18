Gudjonsson verstärkt TSV Hannover-Burgdorf auf Rechtsaußen

Hannover (dpa/lni) –

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat einen neuen Rechtsaußen unter Vertrag genommen. Wie der Club mitteilte, wechselt Sigvaldi Gudjonsson vom norwegischen Champions-League-Teilnehmer Kolstad HB in die niedersächsische Landeshauptstadt.

Der 31 Jahre Isländer hat einen Dreijahresvertrag bei den «Recken» unterschrieben. Auf dem rechten Flügel soll der Nationalspieler die Nachfolge von Marius Steinhauser antreten. Der aktuelle Kapitän der Hannoveraner wechselt nach der Saison innerhalb der Bundesliga zu den Rhein-Neckar Löwen.

«Wir haben nach einem erfahrenen Spieler gesucht, der unseren jetzigen Kapitän ersetzen kann sowie ein ähnliches Profil und eine ähnliche Rolle mitbringt», sagte TSV-Trainer Juan Carlos Pastor über Gudjonsson: «Er überzeugt als treffsicherer Spieler auf seiner Position, beherrscht das Werfen von Siebenmetern und ist ein sehr guter Tempospieler.»