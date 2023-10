Gruselig: Zu Halloween wird Haus in Lübeck zum Geisterhaus

Skelette und Geisterpuppen stehen in einem Zelt des Halloweenhauses im Stadtteil Kücknitz. Marcus Brandt/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Kürbisse mit geschnitzten Fratzen vor die Haustür stellen kann ja jeder. Für Andreas und Patric Nonnweiler aus Lübeck darf es gerne ein bisschen mehr sein. Ihr Haus im Stadtteil Kücknitz verwandelt sich seit 2019 immer zu Halloween für zwei Tage in ein «Gruselhaus». «Das Haus zieht Jahr für Jahr mehr Menschen in unsere ansonsten stille Straße», sagt Patric Nonnweiler. «Im vergangenen Jahr waren es schon rund 1000 Besucher.»

Angefangen habe das Ganze mit einem Besuch im Disneyland Paris, sagt Nonnweiler. Von da an sei die Dekoleidenschaft Jahr für Jahr gewachsen. Seit 2021 schützen Partyzelte im Garten die Figuren vor Regen. «Da sind auch eine Reihe von Animatronics dabei, die empfindlich auf Nässe reagieren», berichten die Schöpfer der gruseligen Phantasiewelt.

Inzwischen bevölkern Skelette und andere geisterhafte Figuren den Garten des Ehepaars, Grabsteine aus Styropor liegen auf dem Rasen, künstliche Spinnennetze hängen am Gartenzaun. Doch zu sehen sind die gruseligen Requisiten nur zwei Tage lang – am 30. und am 31. Oktober. «Danach wird die Halloween-Deko abgebaut und verschwindet wieder im Keller», sagen Patric und sein Ehemann Andreas.

Doch zum Ausruhen bleibt kaum Zeit. «Pünktlich am Tag nach Totensonntag geht es bei uns mit der Weihnachtsbeleuchtung los», sagt Patric Nonnweiler. Ein zweites Halloweenhaus gibt es in Lübeck in der Schwartauer Allee.