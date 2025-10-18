Gruppe «Leerstand Gestalten» besetzt Haus in Bremen

Bremen (dpa/lni) –

Ein leerstehendes Haus ist in Bremen von der Gruppe «Leerstand Gestalten» besetzt worden. Nach Polizeiangaben befinden sich seit dem Mittag rund 75 Personen vor dem Gebäude. Wie viele Menschen in dem Haus sind, war zunächst unklar. Die Lage sei friedlich. Die Polizei hat die Aktion als Versammlung eingestuft und begleitet sie, wie ein Sprecher der Polizei weiter mitteilte.

Die Aktivistinnen und Aktivisten haben demnach Banner an der Dachrinne aufgehängt. Darauf zu lesen ist: «Häuser denen, die sie brauchen», «Besetzt» und «Leerstand auf’s Korn nehmen». Zudem klebten sie laut Polizei die Fensterscheiben mit Zeitungspapier ab.

Platz für Wohnungen, Jugendtreff und Kulturzentrum

Das Gebäude in der Bremer Neustadt steht nach Angaben der Gruppe «Leerstand Gestalten» seit 2002 leer. Dort könnten Familien und Wohngemeinschaften Platz finden, im Erdgeschoss könnten ein Jugendtreff und ein Kulturzentrum entstehen, heißt es in einem Schreiben.

Nach mehr als 20 Jahren Leerstand sei klar zu erkennen, dass seitens der Eigentümer des Hauses kein Interesse bestehe, den Wohnraum für Menschen verfügbar zu machen. Die Gruppe fordert die Anerkennung von Wohnraum als Grundrecht aller Menschen und eine sofortige Nutzung leerstehender Häuser.

Die Gruppe „Leerstand Gestalten“ ist eigenen Angaben zufolge ein lockerer Zusammenschluss aus Aktivistinnen und Aktivisten, die nicht weiter zuschauen wollen, wie Wohnraum zum Luxus wird. Stark steigende Mieten vertrieben viele Menschen aus ihren Wohnungen und zwängen sie in die Armut, heißt es in der Mitteilung.