Gruppe greift Jugendliche mit Schlagring und Messer an

Bremen (dpa/lni) –

Mit Messer, Schlagring, Fahrradkette und Pfefferspray sind drei Jugendliche von einer Gruppe Gleichaltriger in Bremen angegriffen und verletzt worden. Ein 16-Jähriger sei mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Zwei Angegriffene im Alter von 15 und 17 Jahren seien von Rettungskräften vor Ort versorgt worden. Der Hintergrund der Attacke sei noch unklar.

Die drei waren zusammen mit zwei weiteren Jungen am Donnerstagabend in der Nähe des Mahndorfer Bahnhofs unterwegs, als sie auf die Gruppe von rund 20 jungen Menschen stießen. Nach einem verbalen Streit gingen einige von ihnen auf die Jugendlichen los und schlugen mehrfach auf sie ein. Anschließend flüchtete die Gruppe. Die Polizei sucht Zeugen.