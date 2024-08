Gruppe gerät in Streit – Messerstiche am Jungfernstieg

Zwei Menschen sind bei einer Auseinandersetzung am Jungfernstieg verletzt worden. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung mit bis zu 30 Personen am Hamburger Jungfernstieg sind am Donnerstagabend zwei Menschen verletzt worden. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher zu entsprechenden Medienberichten.

Ein 24-Jähriger wurde demnach mit einem Messer verletzt. Wie schwer, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Die andere Person habe lediglich oberflächliche Verletzungen. Zu den Hintergründen des Streits konnte die Polizei keine Angaben machen.