Grundstein für neuen Schulbau «Sophien-Campus» wird gelegt

Eine Tafel mit Buchstaben und Zahlen in einer Kita. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) –

Für den 25 Millionen Euro teuren Schulneubau des «Sophien-Campus» in Hamburg-Barmbek wird am Donnerstag (10.00 Uhr) der Grundstein gelegt. Das Gebäude der dreizügigen Vor- und Grundschule für 360 Kinder am Mesterkamp-Quartier soll dem Anspruch moderner Pädagogik und Didaktik gerecht werden, wie das Erzbistum Hamburg mitteilte. Integriert sind unter anderem eine Kita, eine Mensa, eine Aula, ein Raum der Stille, ein grünes Klassenzimmer sowie eine Sporthalle. Der Altbau war 2023 abgerissen worden.

Bei der Grundsteinlegung für die neue Schule wollen Generalvikar Pater Sascha-Philipp Geißler, Schulleiterin Beatrice Lipschütz, Schul-Abteilungsleiter Christopher Haep und Grundschüler der Katholischen Sophienschule eine Kupferkapsel in das Mauerwerk einsetzen. Diese ist gefüllt mit einer aktuellen Tageszeitung, Schulchronik, Münzen und Bildern.

2018 hatte der Entschluss des damals mit 83 Millionen Euro verschuldeten Erzbistums Hamburg für Schlagzeilen gesorgt, sechs Schulen im Stadtgebiet zu schließen. Fünf davon sind bereits zu, die letzte aus dieser Liste folgt 2025.