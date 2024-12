Grundschule nach Kabelbrand evakuiert

Rhauderfehn (dpa/lni) –

Eine Grundschule in Rhauderfehn im Landkreis Leer ist nach einem Schmorbrand am Morgen evakuiert worden. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Lehrer hatten einen beißenden Geruch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Ein Kabel in einem Technikraum war aus unbekannten Gründen durchgeschmort. Die Kinder kamen vorübergehend in einer Turnhalle unter. Anschließend wurden sie von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt. Das Gebäude wurde von der Feuerwehr gelüftet.