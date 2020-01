Grundschule in Hamburg-Rahlstedt in Brand

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Löschfahrzeug. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Eine Grundschule im Hamburger Stadtteil Rahlstedt ist in der Nacht zu Donnerstag in Brand geraten. In den frühen Morgenstunden sei eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Schule gemeldet worden, teilte die Feuerwehr am Morgen mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe es im ersten der zwei Geschosse gebrannt. Ein Gruppenraum habe voll in Flammen gestanden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr verhinderten den Angaben zufolge, dass sich das Feuer auf weitere Klassenräume ausbreitete. Es sei niemand verletzt worden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

PM Feuerwehr