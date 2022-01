Grunderwerbsteuer soll in Hamburg auf 5,5 Prozent steigen

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg soll die Grunderwerbsteuer ab Januar 2023 von derzeit 4,5 auf 5,5 Prozent steigen. Mit der am Dienstag beschlossenen Anpassung reagiere der rot-grüne Senat auf die coronabedingt angespannte Haushaltslage, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Zugleich seien deutliche Ermäßigungen für junge Familien, Sozialwohnungen und Erbbaurechtsgrundstücke geplant. In diesen Bereichen solle die Grundsteuer künftig 3,5 Prozent betragen. Die Bürgerschaft muss den Plänen noch zustimmen.

Der Senat erhofft sich durch den neuen Steuersatz ab 2023 jährliche Mehreinnahmen in Höhe von 132 Millionen Euro. Mit der Anpassung liege Hamburg bei der Grunderwerbsteuer künftig im Ländervergleich im Mittelfeld, sagte Dressel.

Die Grunderwerbsteuer wird – anders als die Grundsteuer – nur beim Kauf einer Immobilie fällig.

© dpa-infocom, dpa:220104-99-585732/2