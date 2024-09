Grünkohlkönig Pistorius besucht Oldenburg

Oldenburg (dpa/lni) –

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius wird als amtierender Grünkohlkönig in Oldenburg erwartet. Der SPD-Politiker besucht am Samstag sein Kohlvolk, wie die Stadt Oldenburg mitteilte. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) wird er in einer Kutsche am Festumzug des Oldenburger Kramermarkts teilnehmen.

Zunächst wird sich der Verteidigungsminister in das Goldene Buch der Stadt eintragen, wie die Stadt weiter mitteilte. Nach der Kutschfahrt und dem Festumzug wird der 64-Jährige das Volksfest offiziell eröffnen und beim traditionellen Festessen eine Rede halten. Für den Grünkohlkönig ist ein Besuch in Oldenburg während der Amtszeit Pflicht.

Boris Pistorius wurde im Februar beim «Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten» (auf Hochdeutsch: Deftiges Oldenburger Grünkohl-Essen) in Berlin zur Grünkohlmajestät der Stadt Oldenburg gekürt. Der SPD-Politiker löste damals Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ab. Der Kohlkönig wird von einer Jury auserkoren, die aus Oldenburger Persönlichkeiten sowie aus Politikern und Sponsoren besteht.