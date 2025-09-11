Grüner Krüger in Nachwuchförder-Programm der Obama-Stiftung

Kiel (dpa/lno) –

Der schleswig-holsteinische Landtagsabgeordnete Malte Krüger (Grüne) ist in ein Nachwuchsführungskräfte-Programm der Obama-Stiftung aufgenommen worden. Damit gehöre er einer internationalen Gruppe von gut 200 Menschen, die für den Jahrgang 2025/2026 ausgewählt wurden, teilte Krüger mit. Er sei einer von 35 Teilnehmenden im Leaders-Europe-Programm.

Bei dem sechsmonatigen Programm treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer laut Mitteilung Krügers wöchentlich virtuell in Kursen, um ihre Führungskompetenzen zu vertiefen und enge Beziehungen zu ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern aufzubauen.

Leader sollen Wandel zu einer gerechteren Zukunft vorantreiben

Das Leaders-Programm fördere die nächste Generation von Wegbereitern, die in ihren Gemeinden bereits etwas bewegen, sagte der ehemalige US-Präsident Barack Obama laut Mitteilung seiner Stiftung. Er sei jedes Jahr beeindruckt von der Leidenschaft, Kreativität und Entschlossenheit dieser jungen Menschen. Er hoffe, dass sie durch das Programm voneinander lernten und weiterhin den Wandel vorantrieben, der eine gerechtere, nachhaltigere und hoffnungsvollere Zukunft gestaltet.

Leaders-Programm wurde 2018 in Afrika gestartet

Das Obama Foundation Leaders-Programm hat das Ziel, Nachwuchsführungskräfte aus Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Europa und den USA zu inspirieren, zu befähigen und zu vernetzen, um ihre jeweiligen Gesellschaften und die Welt positiv zu verändern. Es wurde nach Angaben der Stiftung 2018 zunächst in Afrika eingeführt, 2019 auf den asiatisch-pazifischen Raum ausgeweitet sowie 2020 in Europa und 2023 in den USA gestartet.