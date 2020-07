Grünen-Spitze startet Krisen-Sommertour in Hamburg

Robert Habeck und Annalena Baerbock stehen in einem Energiebunker. Foto: Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Die Frage nach der Krisenfestigkeit des Landes steht im Mittelpunkt der Sommertour der Grünen-Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck. Dabei gehe es um die Frage, was aus der Bekämpfung der Corona-Pandemie gelernt wurde «und was folgt daraus an grundsätzlichen Leitlinien für die Politik der Zukunft», sagte Habeck am Donnerstag beim Start der Tour in Hamburg. Schon vor Ausbruch der Pandemie sei die Gesellschaft krisenanfällig gewesen. «Ob es Terror ist, ob es die Klimakrise ist, ob es andere Umweltkrisen sind – die Wucht der Krisen nimmt zu», sagte Baerbock. Darauf müsse man vorbereitet sein. Deshalb wolle man auf der Tour «die Orte der Verwundbarkeit besuchen», sagte die Parteichefin.

In Hamburg ging es um die Energie- und Wasserversorgung. Das Spitzenduo besuchte den Energiebunker Wilhelmsburg, einen ehemaligen Flakbunker aus dem Zweiten Weltkrieg, der als lokales Kraftwerk heute erneuerbare Energie produziert, sowie das Klärwerk Hamburg, in dem aus Faulgasen und der Verbrennung von Klärschlamm Strom und Wärme produziert wird. Weitere Stationen der Tour sind unter anderem Köln, Frankfurt, Ludwigshafen, Freiburg, Dresden und Hannover.