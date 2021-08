Grünen-Politikerin: Strategieänderung zur falschen Zeit

Meta Janssen-Kucz (Bündnis90/Die Grünen) spricht im Landtag. Foto: Holger Hollemann/dpa

Hannover (dpa/lni) – Die Ankündigung der niedersächsischen Landesregierung, noch im August ihre Corona-Strategie grundlegend ändern zu wollen, stößt bei den Grünen auf Kritik. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, Meta Janssen-Kucz, sagte dem Sender NDR Info am Samstag, der Vorstoß komme zur falschen Zeit und sei «mehr als nebulös».

In Niedersachsen sei gerade einmal die Hälfte der Einwohner geimpft, zudem gebe es hohe Infektionsraten bei Kindern und Jugendlichen, führte die Abgeordnete an. Hinzu kämen noch kürzere Infektionswege durch die vorherrschende Delta-Variante. «Wir sollten mehr als vorsichtig sein, bevor wir jetzt anfangen das, was bis jetzt jeder verstanden hat im Rahmen der Stufenpläne, nochmal wieder auf den Kopf zu stellen», sagte Janssen-Kucz. Die Absicht, den Stufenplan zu ändern, werde zu Verwirrung führen.

Der richtige Zeitpunkt für Lockerungen sei aus ihrer Sicht, wenn die Impfquote bei 80 bis 85 Prozent und die Inzidenz konstant unter 10 liege, sagte die Politikerin. In Niedersachsen erhielten nach Angaben vom Freitag inzwischen 65,1 Prozent der Bevölkerung mindestens die Erstimpfung – 54,2 Prozent haben einen vollständigen Impfschutz.

Die niedersächsische Landesregierung hatte am Freitag angekündigt, ihre Corona-Strategie grundlegend ändern zu wollen. Als eine Möglichkeit wird diskutiert, die Inzidenzwerte als Schwelle für Einschränkungen deutlich anzuheben. Zur Debatte steht alternativ, bei heftigem Infektionsgeschehen gefährdete Bereiche wie Alten- und Pflegeheime besonders zu schützen, aber nicht mehr das komplette gesellschaftliche Leben herunterzufahren.

