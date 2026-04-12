Grünen-Politikerin Ricarda Lang läuft Halbmarathon

Hannover (dpa) –

Die Grünen-Politikerin Ricarda Lang ist in Hannover einen Halbmarathon gelaufen. Für die rund 21 Kilometer lange Strecke brauchte die 32-Jährige nach Angaben auf der Veranstaltungs-Homepage ab dem offiziellen Start drei Stunden und rund 16 Minuten. Die Laufzeit, die erst ab dem Überlaufen der Startlinie zählt, lag demnach bei zwei Stunden und rund 26 Minuten.

Nach Angaben der «Bild» war es Langs erster Halbmarathon durch Niedersachsens Landeshauptstadt. Demnach hat sie sich ein Jahr lang vorbereitet, die volle Distanz über rund 21 Kilometer lief sie aber noch nie. In der Vorbereitung joggte sie demnach einmal 18 und einmal 20 Kilometer.

Wie viel Zeit sie für die Halbmarathon-Strecke braucht, war für die frühere Grünen-Chefin demnach zweitrangig. «Ich will mir einfach beweisen, dass ich das durchziehe, das ist mein größtes Ziel», sagte die Politikerin der «Bild». Lang hat in den vergangenen Monaten stark abgenommen, im Oktober sprach sie von rund 40 Kilogramm. Den Sport hat sie nach eigenen Angaben neu für sich entdeckt – sie macht Ausdauer- und Krafttraining. Ihre ersten Schritte als Läuferin seien hart gewesen, erzählte sie. «Ich war froh, wenn ich drei Kilometer hinbekommen habe.»

Bei der Veranstaltung in Hannover konnten Sportlerinnen und Sportler in verschiedenen Disziplinen antreten – darunter waren ein Marathon (rund 42 Kilometer), Halbmarathon (rund 21 Kilometer) und eine Zehn-Kilometer-Strecke.