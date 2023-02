Grünen-Parteitag beginnt mit Appell für Zusammenhalt

Hamburg (dpa/lno) –

Mit einem Appell für Solidarität und Zusammenhalt angesichts von Krisen und Katastrophen haben die Hamburger Grünen am Sonnabend ihren Landesparteitag begonnen. «Seit 366 Tagen herrscht Krieg mitten in Europa», sagte die Landesvorsitzende Maryam Blumenthal zum Beginn der Mitgliederversammlung im Bürgerhaus Wilhelmsburg. Mehr als 30.000 Menschen aus der Ukraine hätten inzwischen Schutz vor dem russischen Angriffskrieg in Hamburg gesucht. Der Krieg zeige, «wie zerbrechlich das Leben eigentlich ist».

Sie erinnerte auch an die Opfer von Krieg und Vertreibung aus Syrien und Afghanistan, an die iranischen Frauen im Kampf gegen das «mordende Terrorregime» in Teheran und die Menschen im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien. Heimat sei etwas Selbstverständliches, wenn man sie hat, «aber schmerzlich, wenn man sie verliert», sagte Blumenthal.

Im Mittelpunkt des Parteitags stand die Stadtentwicklung. Dazu lag der Mitgliederversammlung ein Leitantrag des Landesvorstands zum Modell einer nachhaltigen «15-Minuten-Stadt» vor. Alles, was man zum Leben benötigt, soll überall in Hamburg binnen 15 Minuten erreicht werden können. So soll es auch in Stadtrandlagen möglich werden, ohne Auto auszukommen. Mit der Einsetzung einer Wahlkampfkommission wollte der Parteitag zudem einen frühen Startschuss für die Bezirksversammlungswahlen im kommenden Jahr geben.