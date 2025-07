Selina Storm neue Grünen-Co-Vorsitzende

Hamburg (dpa/lno) –

Die Wissenschaftlerin und Bürgerschaftsabgeordnete Selina Storm ist neue Co-Vorsitzende der Hamburger Grünen. Eine Landesmitgliederversammlung in Barmbek wählte die 37-Jährige am frühen Nachmittag zur Nachfolgerin von Maryam Blumenthal, die nach ihrem Wechsel als Wissenschaftssenatorin in den rot-grünen Senat nicht mehr zur Verfügung stand.

Für Storm stimmten 203 Mitglieder, 29 votierten gegen sie, 30 enthielten sich. Das entspricht einer Zustimmung von 77,48 Prozent. Eine Gegenkandidatin gab es nicht.

Als Co-Vorsitzender in der neuen Doppelspitze trat am Nachmittag der bisherige Amtsinhaber Leon Alam an – auch er ohne Gegenkandidaten.