Grünen-Fraktionschefin schließt Impfpflicht nicht mehr aus

Jennifer Jasberg, Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen in der Hamburger Bürgerschaft, spricht. Foto: Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Grünen-Fraktionsvorsitzende Jennifer Jasberg schließt eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus nicht mehr aus. «Es gab ausreichend Informationsmöglichkeiten, Impfangebote und die Lage ist dramatisch genug, um auch eine Impfpflicht zu diskutieren», sagte Jasberg am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde der Bürgerschaft zu den Folgen der Corona-Pandemie.

Wer jetzt noch nicht verstanden habe, dass eine Infektion ohne Impfung unvermeidbar sei, werde womöglich nicht mehr zu erreichen sein. «Eine bundespolitische Impfpflicht für bestimmte Bereiche begrüße ich daher außerordentlich. Sollte diese Situation nicht in den Griff zu bekommen sein mit 2G und Impfkampagnen, müssen wir über eine allgemeine Impfpflicht reden», betonte Jasberg.

Mit Blick auf die Drittimpfungen forderte sie eine schnelle Zentralisierung der Impfangebote in den Bezirken, so dass jeder wisse, wo und wann er eine Booster-Impfung erhalten könne. Denn nun folgten die geburtenstarken Jahrgänge und das könnten die Hausärzte nicht stemmen. «Hinzu kommt die Impfung der Kinder, auf die viele Eltern bereits sehnsüchtig warten.» Der Impfturbo müsse in den kommenden Wochen wieder laufen, sagte die Grünen-Politikerin.

