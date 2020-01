Grüne Woche: Niedersachsen präsentiert sich in eigener Halle

Stephan Weil (SPD), Niedersachsens Ministerpräsident, nimmt an einer Pressekonferenz teil. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover/Berlin (dpa/lni) – Bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin ist Niedersachsen als Agrarland Nummer eins von diesem Freitag an wieder prominent vertreten. Auf der Schau der Land- und Ernährungswirtschaft ist das Bundesland wie bereits in den beiden Vorjahren wieder mit einer eigenen Halle, der Niedersachsen-Halle, vertreten. Unter einem Dach präsentieren sich dort niedersächsische Aussteller. Außerdem dreht es sich um gesunde Ernährung und den Ackerbau der Zukunft. Unter dem Motto «Lassen Sie uns darüber reden!» geht es in der 2000 Quadratmeter großen Halle auch um den Dialog zwischen Landwirtschaft und Verbrauchern. Auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will die Grüne Woche besuchen.

«Wir möchten Verbraucher und Landwirte zum Gespräch an unseren großen Tisch einladen. Eine Diskussion auf Augenhöhe scheint mir angesichts der Bauernproteste dringlicher denn je», sagte Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU). Zur Diskussion ist sie am Samstag am Messestand vor Ort. In Berlin dabei ist auch die Zukunftswerkstatt 2020 der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft mit einem Diskussionsforum zum Thema «Landwirtschaft im Transformationsprozess». Bei der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen kann mittels Virtual Reality-Brille ein Kuhstall besucht werden.

Bei der Grünen Woche sind in diesem Jahr wieder mehr als 1800 Anbieter aus mehr als 70 Ländern dabei. Partnerland ist vom 17. bis zum 26. Januar Kroatien. 2019 hatte die Grüne Woche rund 400 000 Besucher angezogen, davon etwa 85 000 Fachbesucher. Die Unternehmen probieren in Berlin auch aus, wie gut neue Produkte beim Publikum ankommen. Besucher erwarten Zehntausende Nahrungs- und Genussmittel, Hunderte Tiere und Pflanzen. Experten und Politiker diskutieren auf der Grünen Woche Fragen von Landwirtschaft und Ernährung in zahlreichen Kongressen, Foren, Podiumsrunden und Seminaren. Seit Jahren nutzen auch Kritiker der modernen Ernährungsindustrie die Messe als Podium.

Niedersachsen auf der Grünen Woche