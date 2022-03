Hamburg und Meyer führen Grüne in Landtagswahl im Herbst

Hameln (dpa/lni) –

Das bereits vorgestellte Grünen-Spitzenduo zur Landtagswahl in Niedersachsen hat beim Aufstellen der Landesliste hohe Zustimmungswerte erhalten. Die Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg erhielt am Freitagabend 194 Ja-Stimmen und 17 Enthaltungen, das ergibt nach Parteiangaben eine Zustimmung von 91,94 Prozent.

Der ehemalige Landwirtschaftsminister Christian Meyer erhielt den Angaben zufolge 175 Ja-Stimmen und 28 Enthaltungen für Listenplatz zwei, was etwas schwächere 86,21 Prozent Zustimmung bedeuteten. Meyer betonte, man wolle künftig die stärkste Fraktion aller Zeit stellen. Die Arten- und Klimakrise könne man nur zusammen lösen.

Auf dem dritten Listenplatz landete die Landesvorsitzende Anne Kura. Sie bekam 180 Ja-Stimmen (89,55 Prozent) und 21 Enthaltungen. Für alle drei Listenplätze gab es keine Gegenkandidaten.

Demnach stimmten die Delegierten online ab, im Nachgang soll die Abstimmung per Briefwahl bis zum 21. April bestätigt werden. Am Freitagabend sollen die ersten zehn Listenplätze gewählt werden.

Hamburg betonte bei ihrer Rede, dass die Partei Teil der nächsten Landesregierung werden will. Die Grünen sind in der noch laufenden Legislaturperiode in der Opposition, am 9. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Derzeit regieren SPD und CDU im Bundesland.

Die 35-Jährige betonte angesichts des Ukraine-Krieges die Notwendigkeit einer Energiewende. «Am Ende sind es Sonne und Winde, die uns keine Rechnung stellen.» Gas-Heizungen würde man schon bald im Museum sehen und nicht mehr in Wohnungen. Mit ihrer Partei wolle sie ein Jahrzehnt der Investitionen einläuten. Angesichts der Debatten über die Energieversorgung warnte sie davor, das Ausbauen der Wasserstoffinfrastruktur zu sehr nach hinten zu schieben. Das Agieren der Landesregierung in der Corona-Pandemie ginge zudem oft nicht über Problembeschreibungen hinaus.

Derzeit stellen die Grünen zwölf Landtagsabgeordnete. Ihr bisher bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Niedersachsen fuhren die Grünen 2013 mit 13,7 Prozent ein. Damals wurden sie anschließend Junior-Partner der SPD.