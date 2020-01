Grüne verärgert über Jamaika-Koalitionspartner

Steffen Regis, Landesvorsitzender der Grünen. Foto: Markus Scholz/dpa/Archiv

Kiel (dpa/lno) – Das Nein der Jamaika-Koalitionsfraktionen zu einer Verankerung des Klimaschutzes als Staatsziel in der Landesverfassung empört die Landesspitze der schleswig-holsteinischen Grünen. «Der Schutz des Klimas ist die politische Aufgabe unserer Zeit», erklärte am Montag der Landesvorsitzende Steffen Regis. «Das wissen auch CDU und FDP. Umso unverständlicher ist es, dass sie dennoch dem Klimaschutz nicht den Platz einräumen wollen, den er verdient und benötigt.» Klimaschutz gehöre in die Landesverfassung. «Die Koalition sendet mit der Ablehnung dieses Vorhabens ein völlig falsches Signal an Fridays for Future und alle Klimaschützer*innen.»

Die Koalition aus CDU, Grünen und FDP hatte einen Gesetzentwurf der SPD in den zuständigen Ausschüssen abgelehnt. Das Thema soll nun im Januar im Landtag beraten werden. Mit der Ablehnung des SPD-Antrags habe Jamaika sein wahres Gesicht gezeigt, hatte der SPD-Klimapolitiker Thomas Hölck kritisiert. Die Landesregierung unter Beteiligung der Grünen habe die Gelegenheit vertan, sich klar zum Schutz des Klimas zu bekennen. Der CDU-Umweltpolitiker Heiner Rickers hatte argumentiert, in der Verfassung stehe bereits der Begriff «Erhalt und Schutz der natürlichen Grundlagen». Damit sei der Klimaschutz indirekt schon enthalten.

Die CDU mache sich damit einen schlanken Fuß, rügte Grünen-Chef Regis. Beim Klimaschutz sei nicht genug passiert. «Die Agrarwende lässt auf sich warten und auch beim Thema Verkehrswende sperren sich CDU und FDP gegen ein längst überfälliges und notwendiges Tempolimit.» Die Koalition müsse 2020 beim Klimaschutz mehr erreichen und verbindliche rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, um Klimaschutz in allen Bereichen voranzubringen. «Dafür wäre der Verfassungsrang ein guter Anfang.»

