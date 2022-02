Grüne und Naturschutzbund kritisieren weiteren Wolfsabschuss

Wölfe sind auf Streifzug an einem Teichufer. Foto: Torsten Beuster/-/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Der zweite Abschuss eines Wolfes im Landkreis Lüneburg innerhalb weniger Wochen hat Kritik ausgelöst. Die Grünen im niedersächsischen Landtag bemängeln fehlende Transparenz. «Zur Entnahme von Problemwölfen stehen wir, wenn sie auch wirklich welche sind», sagte Christian Meyer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. «Daher wollen wir auch die jeweilige Begründung der Abschussgenehmigung wissen.» Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg habe schon zwei Abschussgenehmigungen von Umweltminister Olaf Lies (SPD) als «teilweise rechtswidrig» und zu weitgehend einkassiert, sagte Meyer.

In der Nacht zu Dienstag wurde ein männlicher Wolf im Territorium des Rudels Amt Neuhaus getötet, wie das Umweltministerium am Mittwochabend bekanntgab. Am 8. Januar war in der gleichen Region bereits eine Wölfin geschossen worden.

Der Naturschutzbund (Nabu) hält die niedersächsische Wolfsverordnung für rechtswidrig und klagt deshalb vor dem OVG Lüneburg. «Die Verordnung ist im Moment so gestrickt, dass man mit ihr den Wolf wieder ausrotten kann», kritisierte der Nabu-Landesvorsitzende Holger Buschmann. Aus Sicht der Grünen ist die Geheimhaltung der Abschussgenehmigungen verfassungswidrig – sie sind deshalb vor den Staatsgerichtshof in Bückeburg gezogen. Dort wird das Urteil am Dienstag (8. Februar) erwartet.

