Grüne und AfD läuten Wahlkampf ein

Hannover/Uelzen (dpa/lni) –

Zwei Tage nach der SPD gehen auch Grüne und AfD in Niedersachsen in die heiße Phase des Wahlkampfs über. Die Auftaktveranstaltung der Grünen findet am Sonntag (14 Uhr) am Maschsee in Hannover statt. Prominente Unterstützung bekommt das Spitzenduo Julia Willie Hamburg und Christian Meyer dabei von der Bundesvorsitzenden Ricarda Lang. Ebenfalls am Sonntag (17 Uhr) kommt die AfD in Uelzen zu ihrem Wahlkampfauftakt zusammen. Als Hauptredner wird Parteichef Tino Chrupalla in der Stadthalle erwartet.