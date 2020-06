Grüne mit Doppelspitze, Kienscherf bleibt SPD-Fraktionschef

Jennifer Jasberg und Dominik Lorenzen. Foto: Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Die Grünen-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft wird in der neuen Legislatur von einer Doppelspitze geführt. Die 33 Abgeordneten bestimmten am Montagabend die Bergedorferin Jennifer Jasberg und den bisherigen wirtschaftspolitischen Sprecher Dominik Lorenzen zu ihren neuen Vorsitzenden. Beim größeren Koalitionspartner SPD wurde erneut Dirk Kienscherf zum Fraktionsvorsitzenden gewählt.

Die Bergedorfer Kreisvorsitzende Jasberg erhielt 19 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen – zwei Stimmen waren ungültig. Für Lorenzen stimmten 21 Abgeordnete, 8 votierten gegen ihn bei 4 Enthaltungen. Die beiden hatten sich zuvor mit 19 zu 13 Stimmen gegen das Konkurrenz-Duo Mareike Engels und Michael Gwosdz durchgesetzt. Zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde Maryam Blumenthal gewählt, Gwosdz, der der Bürgerschaft bereits von 2008 bis 2011 angehörte, zum neuen Parlamentarischen Geschäftsführer.

Jasberg und Lorenzen folgen Anjes Tjarks nach, der die Fraktion fünf Jahre lang geführt hatte und in der vergangenen Woche als Senator in der neuen Regierungsmannschaft von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die neue Behörde für Verkehr und Mobilitätswende übernommen hatte.

Mit dem Koalitionsvertrag habe man «ein sehr scharfes Schwert» für die kommende Arbeit erhalten, sagte Jasberg. «Jetzt wird es darum gehen, zu gucken, wie wird an den Feinheiten gearbeitet, wie werden wir bei der Umsetzung beieinander sein?» Alle seien sich bewusst, «dass wir gerade eine sehr, sehr schwierige politische Situation haben, in der es nicht darauf ankommen kann, sich selber nur Profil zu erkämpfen, sondern dass es vor allen Dingen darum geht, stabile Politik in dieser Krisenzeit zu machen.»

Tjarks hinterlasse große Fußstapfen, «gerade bei der Zusammenarbeit mit unserem Koalitionspartner», sagte Lorenzen. «Wir wollen eine ebenso verbindliche und vertrauensvolle Kooperation mit der SPD-Fraktion aufbauen.»

Auf Kienscherf entfielen 46 der 53 abgegeben Stimmen – das entspricht 87 Prozent. Der 54-Jährige führt die SPD-Fraktion seit April 2018 an. Sie sei auch für die nächsten Jahre sehr gut aufgestellt und könne die bevorstehenden Herausforderungen mit ganzer Kraft angehen, sagte er nach der Wahl. «Gemeinsam werden wir in der Bürgerschaft engagiert und selbstbewusst für ein sozial gerechtes, nachhaltiges und innovatives Hamburg arbeiten, in dem Platz für alle Menschen ist.»

Zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden wurde erneut Ksenija Bekeris sowie Martina Koeppen und Juliane Timmermann gewählt. Als Parlamentarischer Geschäftsführer wurde Ole Thorben Buschhüter bestätigt.