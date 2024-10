Grüne-Landeschefin in Schleswig-Holstein wiedergewählt

Neumünster (dpa) –

Anke Erdmann bleibt Grünen-Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein. Erdmann erhielt bei ihrer Wiederwahl auf einem Landesparteitag 100 Stimmen. Fünf Delegierte stimmten mit Nein. Zudem gab es eine Enthaltung. Erdmann steht seit 2022 an der Spitze der Partei und hatte keine Gegenkandidatin.

Erdmann sagte in ihrer Bewerbungsrede, die Partei sei mittlerweile «offenbar an allem schuld». Dabei habe sie beachtliche Erfolge erzielt beispielsweise beim Ausbau der erneuerbaren Energien, sinkenden Netzentgelten und der Bergung von Munitionsaltlasten aus der Ostsee. «Das geht alles auf unsere Kappe und ist kein Grund, in Sack und Asche zu gehen.»

Die Grünen sind in Schleswig-Holstein seit 2012 durchgängig Regierungspartei.