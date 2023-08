Grüne Jugend fordert zentrale Schulform nach Grundschule

Hannover (dpa/lni) –

Nach den vier Jahren in der Grundschule sollte es nach Ansicht der Grünen Jugend nur eine zentrale Schulform in Niedersachsen geben. Es sei absurd und willkürlich, dass der Lebensweg von jungen Menschen nach vier Jahren Schule verfestigt werde, sagte Grüne-Jugend-Sprecher Felix Hötker in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung.

Die Jugendorganisation fordert eine flächendeckende Einführung von integrativen Gesamtschulen mit Ganztagsangebot und somit eine Abkehr von dem bestehenden System, wonach Schüler nach der vierten Klasse auf verschiedene Schulen gehen können – etwa Gymnasien, Haupt-, oder Gesamtschulen. Junge Menschen sollten unabhängig von Herkunft und Finanzen der Eltern möglichst lange mit- und voneinander lernen können, forderte Hötker.