Grüne Jugend-Chefin zu Sylt: «Faschistoide Schnösel»

Berlin (dpa) –

Die Co-Chefin der Grünen Jugend, Svenja Appuhn, hat sich empört gezeigt über den Vorfall mit rassistischem Gegröle auf Sylt. «Die Äußerungen dieser faschistoiden Schnösel auf Sylt sind ekelhaft und abstoßend», sagte Appuhn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

«Rassismus durchzieht alle Teile unserer Bevölkerung, meine Freunde und Freundinnen mit Migrationsgeschichte werden seit Jahren immer häufiger auf offener Straße angegriffen und beleidigt», berichtete Appuhn. Der Vorfall auf Sylt sei zwar traurig, aber leider nicht der Höhepunkt. «Die Bonzen auf Sylt fühlen sich auch deshalb sicher, weil sie – anders als Menschen mit Migrationsgeschichte – die Erfahrung gemacht haben, nicht ständig unter Generalverdacht zu stehen und man ihnen vieles durchgehen lässt. Gerade auch deshalb muss dieser Vorfall Konsequenzen haben.»

Das Video, in dem junge Menschen vor einem Lokal auf der Nordsee-Insel Sylt rassistische Parolen grölen sollen, ist bundesweit auf große Empörung gestoßen. Das Lokal distanzierte sich in der Nacht zu Freitag von den Gästen und kündigte Konsequenzen an.