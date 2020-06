Grüne für höhere Gehälter für Gesundheitsberufe

Steffen Regis, Landesvorsitzender von Bündnis90/Die Grünen, bei einem Gespräch in der Parteizentrale. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Grüne haben einen stärkeren Fokus der Politik auf Menschen in systemrelevanten Berufen als Folge der Corona-Krise gefordert. «Der erste Blick richtet sich auf die Menschen, die den Laden in den letzten Monaten am Laufen gehalten haben. Die beklatscht und gelobt werden, aber noch immer für angemessene Löhne und faire Arbeitsbedingungen streiten», sagte Grünen-Landeschef Steffen Regis am Mittwoch. Die Grünen haben dafür einen Forderungskatalog erarbeitet.

Neben einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf fordert die gemeinsam mit CDU und FDP im Land regierende Partei auch eine Abkehr vom profitorientierten Gesundheitssystem. «Es geht um Daseinsvorsorge, Rentabilität kann hier nicht das Maß aller Dinge sein.» Die Gehälter im Gesundheitsbereich müssten deutlich steigen, auch um die Berufe attraktiver zu machen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dazu gehöre eine Reform der Fallpauschalen für medizinische Leistungen.

«Pflegekräfte und medizinisches Fachpersonal halten uns wortwörtlich am Leben und müssen dementsprechend honoriert werden», sagte Regis. Als systemrelevant würden vor allem Berufe bezeichnet, die schlecht bezahlt und weniger wertgeschätzt würden. Die Landesvorsitzende Ann-Kathrin Tranziska brachte ein «Corona-Elterngeld» ins Spiel, das analog zum Kurzarbeitergeld gezahlt werden könnte.

Grünen-Papier „Mut zum Wandel“