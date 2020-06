Grüne fordern präventive Corona-Tests bei Pflegepersonal

Meta Janssen-Kucz (Bündnis90/Die Grünen), gestikuliert im Landtag. Foto: Holger Hollemann/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Im Kampf gegen die Corona-Epidemie in der Pflege haben die Grünen in Niedersachsen das präventive Testen von medizinischem und pflegerischem Personal gefordert. Von der bisherigen Strategie, nur bei einem konkreten Infektionsverdacht zu testen, müsse abgerückt werden, sagte die Grünen-Abgeordnete Meta Janssen-Kucz am Mittwoch. «Die Corona-Krise ist leider noch längst nicht ausgestanden.» Eine zweite Welle müsse unbedingt verhindert werden. «Dazu sind engmaschige Kontrollen in Risikobereichen von ganz entscheidender Bedeutung, auch und insbesondere im Gesundheits- und Pflegesystem.»

Mitte Mai hatte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) bereits eine teilweise Anpassung der Teststrategie im Pflegebereich angekündigt. Seitdem werden sowohl Bewohner als auch Personal bereits bei den leichtesten Symptomen einer Covid-19-Erkrankung getestet. Bestätigt sich eine Infektion, werden alle übrigen Bewohner und Beschäftigten sowie Kontaktpersonen ebenfalls getestet. Reihenuntersuchungen des gesamten medizinischen Personals in kurzen Zeitabständen hatte Reimann allerdings eine Absage erteilt, da sie diese für nicht hilfreich hält.

Die Grünen begründeten ihre Forderung nach präventiven Tests mit einer ganzen Reihe von Infektionsserien in Pflegeheimen, bei denen etliche Bewohner ums Leben kamen. Von den 599 Corona-Toten in Niedersachsen seien 86 Prozent 70 Jahre oder älter, teilte das Sozialministerium mit. Ein großer Anteil lebte in Pflegeheimen.

