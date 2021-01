Grüne fordern flächendeckende Tests auf Corona-Varianten

Hannover (dpa/lni) – Die Grünen im niedersächsischen Landtag haben flächendeckende Untersuchungen auf Coronavirus-Varianten wie etwa die britische Mutation B.1.1.7 verlangt. «Es reicht nicht, vor allem vor den hoch ansteckenden Corona-Varianten zu warnen», sagte die Gesundheitsexpertin Meta Janssen-Kucz am Freitag. «Wenn wir ernsthaft für den geplanten langfristigen Stufenplan über Lockerungspläne nachdenken wollen, müssen wir gleichzeitig mehr gegen die Virus-Mutationen tun.»

Denkbar sei die Testung von Abwasserproben in allen Landkreisen, mit denen Forscher aus der Schweiz die Mutation bereits nachweisen konnten. Außerdem könnten verstärkt neue Delta-PCR-Tests aus Dänemark genutzt werden, die Mutationen ohne großen Aufwand bestätigten, erklärte die Abgeordnete. Zuvor hatte das Landesgesundheitsamt am Donnerstag mitgeteilt, dass Niedersachsen anders als Bremen bislang keine flächendeckende Tests auf die Variante plane. Außerdem werden entdeckte Fälle aus technischen Gründen bisher noch nicht einmal zentral erfasst. Die örtlichen Gesundheitsämter sind allerdings gebeten, die Nachweise dem Landesamt zu melden.

«Es ist unverständlich, dass die Landesregierung nicht einmal bei den bisherigen Corona-Tests umfassend nach Mutationen sucht», kritisierte Janssen-Kucz. «Wir sollten nicht tatenlos zusehen, wie in wenigen Wochen B.1.1.7 oder andere Varianten auch in Niedersachsen zum Hauptauslöser für Corona-Erkrankungen wird.» Die Entwicklungen in anderen Ländern seien Warnung genug. Der französische Gesundheitsminister hatte am Donnerstag gesagt, dass sich in seinem Land jeden Tag mehr als 2000 Patienten mit einer Virus-Mutation infizieren. Die britische Variante breite sich dabei am meisten aus.

© dpa-infocom, dpa:210129-99-223621/2

PM Grünen-Fraktion mit Link zu Anträgen