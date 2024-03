Grüne fordern 8. März als Feiertag in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) –

Der Weltfrauentag sollte nach Ansicht der Grünen in Niedersachsen ein Feiertag werden. «Um die Leistungen von Frauen in der Gesellschaft stärker wertzuschätzen und zugleich ein Bewusstsein für Geschlechtergerechtigkeit zu schaffen, fordern wir, dass der Internationale Frauentag am 8. März auch in Niedersachsen zum gesetzlichen Feiertag wird», sagte die Landesvorsitzende Greta Garlichs in einer Mitteilung am Mittwoch. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist der 8. März ein gesetzlicher Feiertag.

«Die Gleichstellung der Geschlechter bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wer Geschlechtergerechtigkeit stärkt, stärkt auch unsere Demokratie und Freiheit», sagte Garlichs. Im bundesweiten Vergleich habe Niedersachsen mit zehn Feiertagen ohnehin weniger Feiertage.

SPD und Grüne haben im Koalitionsvertrag angekündigt, die Einführung eines weiteren Feiertags zu prüfen. Im Koalitionsvertrag nennen die beiden Parteien als mögliche Feiertage den Frauentag am 8. März und den Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus am 8. Mai.