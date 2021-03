Grüne Dächer: Lebensraum für Insekten an Bushaltestellen

Hamburg (dpa/lno) – Über den Köpfen von wartenden Busfahrgästen in Hamburg könnte es künftig brummen und summen. Die Fraktionen von SPD und Grünen wollen ein Pilotprojekt zur Begrünung der Dächer von Fahrgastunterständen auf den Weg bringen. Damit werde Lebensraum für Pflanzen, Insekten und Vögel geschaffen, teilten die Initiatoren am Sonntag mit. Gründächer beeinflussten auch das Mikroklima positiv. Laut Antrag für die Bürgerschaft gibt es in Hamburg mehr als 2300 solcher Unterstände. Die Hansestadt würde damit dem Beispiel zahlreicher Städte folgen. Den Anfang hatte vor Jahren die niederländische Stadt Utrecht gemacht.

© dpa-infocom, dpa:210314-99-816016/2