Grüne aus Nordfriesland bekommt Habecks Sitz im Bundestag

Berlin/Kiel (dpa) –

Die Grünen-Politikerin Mayra Vriesema aus Schleswig-Holstein rückt für den früheren Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in den Bundestag nach. Die 26-Jährige hatte bei der Bundestagswahl auf Platz fünf der Landesliste kandidiert, wie die Grünen-Landesvorsitzende Gazi Freitag berichtete. Vriesema ist Masterstudentin der internationalen Politik und des internationalen Rechts. Sie stammt aus dem Kreis Nordfriesland.

Auf Instagram schrieb Vriesema, «Leute, es gibt Neuigkeiten!» Sie freue sich riesig auf die neue Aufgabe und sei voller Energie für alles, was komme. «Ein großes Dankeschön an Robert für seine Arbeit» in den vergangenen Jahren und sein Vertrauen. Sie kündigte links-grüne Oppositionsarbeit an.

Habeck gibt sein Bundestagsmandat zum 1. September zurück. Er begründete seine Entscheidung in der «taz» auch damit, dass nicht nur die Ampel-Koalition, sondern auch seine politische Idee abgewählt worden sei, «die Grünen in die gesellschaftliche Mitte zu führen», um angesichts der schrumpfenden beiden Ex-Volksparteien «das Zentrum zu stabilisieren». In der Ampel-Koalition mit SPD und FDP war er Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler. Er kommt aus Schleswig-Holstein und wohnt bei Flensburg.