Gründung des Hamburger BSW-Landesverbandes verschoben

Hamburg (dpa/lno) –

Eigentlich sollte am Sonntag der Hamburger Landesverband des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) gegründet werden – doch nun ist der Termin geplatzt. «Die geplante Gründungsversammlung des BSW-Landesverbands Hamburg muss leider verschoben werden. Das gilt auch für die eigentlich geplante Aufstellungsversammlung für die Liste zur Bürgerschaftswahl», sagte ein BSW-Sprecher laut Mitteilung.

Den neuen Termin werde die Partei zeitnah bekanntgeben. Zu den Gründen äußerte sich der Parteisprecher zunächst nicht.

Der Landesverband Hamburg wäre am Sonntag der letzte gewesen, der gegründet noch werden sollte – dann hätte es das Bündnis flächendeckend in ganz Deutschland gegeben. Das BSW hat in Hamburg den Angaben zufolge knapp 30 Mitglieder, die zu der Gründungsversammlung eingeladen waren – darunter auch Musiker Joachim Witt («Goldener Reiter», «Die Flut»), der in Hamburg Mitglied ist.