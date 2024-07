Grotes EM-Bilanz: «Hamburg hat starken Auftritt hingelegt»

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem fünften und letzten Spiel der Fußball-Europameisterschaft in Hamburg hat Innen- und Sportsenator Andy Grote eine positive Bilanz gezogen. «Wer einmal auf der Fanzone war, die Bilder feiernder Menschen gesehen hat, die sich in all ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit in den Armen lagen und das deutsche Team nach vorne gepeitscht haben, der spürt, wie der Fußball diese Stadt erfasst hat und uns verbindet», sagte der SPD-Politiker in einer Mitteilung seiner Behörde.

Das EM-Motto «United by Football» sei hier Wirklichkeit geworden. Für die Bewältigung der großen Herausforderungen der Zukunft brauche es ein starkes Wir-Gefühl. «Ich danke allen, die dazu beigetragen haben, dass Hamburg sich hier als hervorragender Gastgeber präsentiert hat», sagte Grote. «Hamburg hat einen starken Auftritt hingelegt, der viele motivieren wird, wiederzukommen und mit uns zu feiern.»

Insgesamt fanden im Hamburger Volksparkstadion vier Vorrundenspiele und das Viertelfinale am Freitag zwischen Frankreich gegen Portugal (5:3 im Elfmeterschießen) statt. Bis zum Sonntag wurden laut Innenbehörde mehr als 500.000 Besucher in der Fanzone auf dem Heiligengeistfeld registriert. Auch die Polizei Hamburg sei mit dem bisherigen Einsatzverlauf insgesamt sehr zufrieden, hieß es in der Behörden-Mitteilung.