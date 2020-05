Grote warnt vor «ziemlich trüber Brühe» bei Corona-Zweiflern

Der Innensenator von Hamburg, Andy Grote (SPD), gestikuliert während einer Pressekonferenz. Foto: Regina Wank/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hat vor einer Instrumentalisierung der Corona-Zweifler durch Extremisten gewarnt. Was bei den Demonstrationen gegen die Maßnahmen der Pandemie zum Teil zusammenkomme, sei «eine ziemlich trübe Brühe», sagte er am Dienstag nach einer Senatssitzung in Hamburg. «Und natürlich ist da schon der eine oder andere dabei, den wir schon kennen.» Insofern werde dies auch in Hamburg, wo am vergangenen Wochenende erstmals eine solche Gruppe demonstriert habe, aufmerksam beobachtet. Die Gruppe sei aber kein Beobachtungsgegenstand des Verfassungsschutzes, auch wenn «Potenziale und Vernetzung in den verfassungsfeindlichen Bereich hinein» gesehen würden.

Insgesamt gebe es in der Szene ein «hohes Potenzial einer allgemeinen systemkritischen Haltung», sagte Grote. «Wir wissen, dass die AfD versucht, sich auf Bundesebene diese Stimmung zunutze zu machen und zum Teil sich auch mit diesen Widerstandsbewegungen zu vernetzten».