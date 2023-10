Grote spricht Angehörigen der Opfer Beileid aus

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hat den Angehörigen der Opfer des schweren Arbeitsunfalls in der Hafencity sein Beileid ausgesprochen. «Mein Beileid und meine aufrichtige Anteilnahme gelten allen Angehörigen der Opfer», erklärte der SPD-Politiker am Montag auf der Plattform X (vormals Twitter). Gleichzeitig dankte er den Einsatzkräften, «die seit Stunden alles tun, um die Verletzten des schrecklichen Arbeitsunfalls in der HafenCity schnell zu bergen». Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) wollte sich am Nachmittag persönlich ein Bild von der Lage an der Unglücksstelle machen.

Bei dem Einsturz eines Baugerüsts auf der Baustelle für das Einkaufszentrum im Überseequartier sind am Montagmorgen mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Mindestens ein Bauarbeiter wird nach Angaben der Feuerwehr noch vermisst. Ein Mann sei mit schwersten Verletzungen geborgen worden.