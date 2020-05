Grote: Sieben Lokale wegen Corona-Verstößen geschlossen

Der Innensenator von Hamburg, Andy Grote (SPD). Foto: Regina Wank/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburger Polizei hat am vergangenen langen Wochenende mehr als 600 Verstöße gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen registriert. Allein am Himmelfahrtstag seien es 340 gewesen, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) am Dienstag. Um Trinkgelage künftig zu verhindern, könne die Polizei von Mittwoch an den Verkauf von alkoholischen Getränken örtlich verbieten. Gegen Gastronomen seien am Wochenende 20 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet worden. Sieben Lokale wurden von der Polizei geschlossen, darunter das «Zwick» in Pöseldorf.

Die Situation in der Kultkneipe bezeichnete Grote als «Gau». «Die Lokalität war so voll, dass die Polizisten, die gerufen wurden, nicht reingekommen sind.» Weder Gäste noch Mitarbeiter hätten im Gedränge Masken getragen und viele seien alkoholisiert gewesen. Es sei für die Beamten schwer gewesen, einen Verantwortlichen festzustellen. Eine Bereitschaft zur Einsicht habe es nicht gegeben. «Deswegen war es nicht möglich, anders vorzugehen als den Betrieb zu schließen für den Abend», sagte Grote. Wegen der massiven Verstöße gegen Corona-Regeln droht dem Inhaber ein Bußgeld von 5000 Euro.

