Grote entschuldigt sich für Stehempfang nach Wiederwahl

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Innensenator Andy Grote hat sich für einen Stehempfang nach seiner Wiederwahl entschuldigt. «In einer Zeit, in der viele aufgrund der strikten Regeln, die gelten, auf vieles verzichten müssen, darf einfach nicht der Eindruck entstehen, dass ausgerechnet der Innensenator es mit den Regeln nicht so genau nimmt», sagte der SPD-Politiker am Montag dem Sender NDR 90,3. Das Treffen vor knapp zwei Wochen hätte nicht stattfinden dürfen. «Ich entschuldige mich dafür ausdrücklich, das war ein Fehler, das darf nicht passieren.» Grote betonte aber erneut, dass alle Corona-Regeln bei dem Empfang eingehalten worden seien. Die CDU hatte am Wochenende den Rücktritt des Senators gefordert.