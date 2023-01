Großrazzia in Hamburg nach Millionen-Raub von Luxusuhren

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem Raub von Luxusuhren im Wert von zwei Millionen Euro hat die Polizei am Dienstag zahlreiche Objekte in Hamburg und Umgebung durchsucht. Im Zuge der Ermittlungen war die Polizei auf die Spur von sechs Männern im Alter von 27 bis 41 Jahren gestoßen, die im Verdacht stehen, das Diebesgut zum Kauf angeboten beziehungsweise angekauft zu haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Am 21. Oktober 2022 hatten unbekannte Täter eine mittlere zweistellige Anzahl an Luxusuhren aus einem Lagerraum in der Europa-Passage entwendet.

Insgesamt wurden 16 Objekte in den Hamburger Stadtteilen Bergedorf, Billstedt, Hamm, Horn, Jenfeld, Lohbrügge, Rahlstedt, St. Georg und Tonndorf sowie in den Schleswig-Holsteiner Gemeinden Norderstedt und Reinbek durchsucht. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen und zu möglichen weiteren Verdächtigen – insbesondere den mutmaßlichen Einbrechern – sowie den Hintergründen dauerten an.