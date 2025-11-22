Großrazzia gegen illegales Glücksspiel

Lübeck (dpa/lno) –

Mit einer Großrazzia in Lübeck und benachbarten Städten ist die Polizei gegen organisierte Kriminalität in der Glücksspielszene vorgegangen. Mehr als 200 Einsatzkräfte durchsuchten bis zum späten Freitagabend Gewerberäume und Büros. Dabei wurden 45 illegale Spielautomaten sowie Schusswaffen und Betäubungsmittel sichergestellt, wie die Polizei mitteilte. Außerdem seien «Wertgegenstände und Immobilien in sechsstelliger Höhe» beschlagnahmt worden, hieß es.

An der Aktion waren den Angaben zufolge auch Beamte der Bundespolizei und Steuerfahndung beteiligt. Auch in Hamburg, Storman und Ostholstein gab es Durchsuchungen. In Lübeck nutzte das Ordnungsamt den Großeinsatz, um zusätzlich auch Gaststätten zu kontrollieren.