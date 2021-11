Großprojekt im Wendland: Ein Mini-Dorf entsteht

Hitzacker (dpa/lni) – Eine Antwort auf die Fragen des Zusammenlebens von Jung und Alt auf dem Land will ein Wohn- und Gewerbeprojekt im Wendland geben. Etwa 300 Menschen könnten eines Tages in dem kleinen Dorf in Hitzacker zusammenleben. Das Besondere des Konzepts: je hundert junge, alte und geflüchtete Menschen sollen eines Tages beieinander wohnen. «Geld ist für uns kein Kriterium, man kann sich nicht einkaufen», betont Mitgründerin Rita Lassen: «Wir suchen Leute mit Pioniergeist, gern auch Architekten, Juristen oder Gartengestalter.»

Bis Weihnachten sollen alle Mieter in ihren Wohnungen sein – mit Kindern sind es dann zunächst einmal rund 100. Und diese aufgeteilt auf 44 Einheiten in zwölf Komplexen – mehr gibt das 2,3 Hektar große Gelände erst einmal nicht her. Die Voraussetzung des Genossenschaftsprojekts: Jeder muss mitarbeiten. Insgesamt belaufen sich die Kosten des ersten Bauabschnitts auf sechs Millionen Euro.

«Das ist ein fantastisches Projekt», sagt Professor Karl-Martin Born von der Universität Vechta, «es gibt Regionen, die sich die Finger danach lecken würden». Das Wendland habe durch seine Geschichte des Widerstands gegen das atomare Endlager eine hohe Dichte von Menschen, die sich für ihre Region einsetzen. Trotz Corona gebe es aber weiterhin Abwanderungstendenzen von jungen Leuten aus ländlichen Gegenden in die Städte.

